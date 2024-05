Mulher perde a vida após colisão frontal na SP-215, em São Carlos

Local da colisão - Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 28 anos, identificada como Amanda de Paula Ramos, morreu na manhã desta quinta-feira (2) após um trágico acidente na rodovia SP-215, próximo ao Itaipu, em São Carlos.

Segundo informações, ela conduzia um VW Gol com placas de São Carlos no sentido Descalvado/São Carlos, quando teria invadido a faixa contrária e colidiu frontalmente contra um caminhão carregado com canos de PVC. A motorista do carro morreu no local, enquanto que o filho de 10 anos foi socorrido pelas equipes de resgate com escoriações aparentemente leves.

Dentro do caminhão estavam o motorista e o passageiro, sendo que o passageiro também precisou ser socorrido e está sendo encaminhado ao hospital.

A reportagem do SCA está no local. Mais informações em instantes.



Carro ficou destruído após a colisão: Foto Maycon Maximino

Leia Também