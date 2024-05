Dois são detidos pela GM após furto de alambrado

Produtos do furto foram apreendidos pela Guarda Municipal - Crédito: Maycon Maximino

Dois homens, um de 37 anos e seu comparsa, de 18 anos, foram detidos por guardas municipais na tarde desta quinta-feira, 16, acusados de furtar um alambrado. Ambos negaram o crime.

Segundo apurado, o furto teria ocorrido no cruzamento das ruas Santa Teresa com a Paulo de Arruda Correia, no Recreio dos Bandeirantes. O local é um bosque e o alambrado foi colocado para proteger a área reflorestada pelos moradores. O trabalho foi encerrado na última sexta-feira, 10.

Após o furto, denúncias davam conta quem seria o autor do crime e a GM foi até o acusado, um homem de 37 anos, que foi abordado no cruzamento das ruas Francisco Gregoracci com a Vereador Delmas Penteado Machado, no Jardim Botafogo.

Indagado, negou o crime. A GM continuou as diligências e chegou ao seu comparsa, na rua João Cozza, no mesmo bairro, sendo abordado o acusado de 18 anos e na casa estaria a carriola com os produtos furtados. Ele foi indagado pelos GMs, negou a autoria do furto e disse ainda que a carriola e o alambrado não seriam deles.

Mesmo assim, os dois suspeitos foram detidos e os produtos do crime apreendidos.

