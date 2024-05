Dupla é acusada de desacatar PMs em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de desacato e resistência foi registrado por volta das 20h30 desta quarta-feira, 15, na CPJ em São Carlos e dois acusados, um de 38 anos e outro de 18 anos, seriam os responsáveis pelo ato na Avenida Fernão Dias, no Jardim Centenário.

Consta em BO que uma equipe da PM foi alertada via Copom sobre um possível furto a uma casa no endereço em questão e no local, os dois acusados, ao ver a viatura, tentaram a fuga e entrar em uma casa vizinha.

Porém foram abordados, mas resistiram à prisão, sendo necessário o uso de força física por parte dos PMs que, durante a ocorrência teriam sido ofendidos com palavras de baixo calão e frases ofensivas.

Ambos foram encaminhados à CPJ e questionados pela autoridade policial negaram tais ofensas e até mesmo a resistência.

