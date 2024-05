Casal perde a vida após colisão em rodovia da região

SIGA O SCA NO

Crédito: Flavio Fernandes/Araraquara Agora

Um casal perdeu a vida em uma colisão frontal na manhã desta quarta-feira (1), na vicinal Nelson Barbieri, entre Araraquara e Gavião Peixoto.

As vítimas, Roger Júnior Corrêa, de 38 anos, e sua esposa, Rosinei Aparecida Bonetti, de 42 anos, estavam em uma motocicleta quando colidiram frontalmente com um caminhão. O acidente aconteceu por volta das 7h da manhã, em um trecho da vicinal próximo ao km 4.

De acordo com informações preliminares, o casal seguia pela vicinal quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da moto e colidiu com o caminhão que vinha em sentido contrário. A violência da batida foi tamanha que as vítimas não tiveram chance de sobreviver.

Após o acidente, equipes de resgate foram acionadas e rapidamente chegaram ao local. No entanto, nada pôde ser feito para salvar as vítimas, que já estavam em óbito.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia, que busca determinar as causas do acidente. A Polícia Civil também foi acionada e vai investigar o caso.

Fonte Araraquara Agora

Leia Também