Petkovic, Marcelinho Carioca e Luizão estarão no Jogo dos Famosos no próximo domingo em São Carlos

A cidade de São Carlos está prestes a receber um evento esportivo imperdível: Jogo dos Famosos. O jogo festivo, que contará com a presença de ex-jogadores ilustres e famosos está marcado para o próximo domingo (05/05), às 11 horas, no Estádio Luís Augusto de Oliveira (Luisão).

A lista de confirmados inclui nomes de craques que fizeram história no futebol como Petkovic, Júnior Pentacampeão, Luizão, Marcelinho Carioca, Edmar, Jean Carlo. Além da presença especial de Mc Hollywood, Pedrinho Anão, Pedro Manso, Rogerinho R9, futebol de amputados e MC Biel. Para completar o espetáculo a dupla consagrada de São Carlos João Carlos e Bruno faz um super show para o público.

O duelo será entre a seleção do Marcelinho Carioca e a seleção de Petkovic, compostas pelos craques. A expectativa é de casa cheia para o evento, que promete parar São Carlos e região. Por onde tem passado, o Jogo dos Famosos tem atraído multidões para assistir aos grandes nomes do cenário esportivo em campo.

Segundo a organização, nos próximos dias, serão anunciados mais nomes de convidados, incluindo grandes estrelas do futebol e personalidades.

INGRESSOS - Os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos através do site Digital Ingressos - https://digitalingressos.com.br. Os bilhetes custam R$ 40 (arquibancada) e R$ 80 (cadeira) com valor promocional (meia) para quem adquirir com antecedência.

Haverá arrecadação de 1 kg de alimento não perecível (não obrigatório). Os alimentos devem ser entregues no dia do evento e serão destinados às instituições de assistência de São Carlos, assim como parte do dinheiro da bilheteria.

SERVIÇO

Data: 05 de maio

Horário: 11 horas

Local: Estádio Luís Augusto de Oliveira

Rua Desembargador Júlio de Faria, 800 Boa Vista - São Carlos, SP

