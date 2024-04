Marido pede ajuda para encontrar esposa que desapareceu em São Carlos

O marido de Josiane Fernandes Gomes Camargo entrou em contato com o SCA na tarde desta terça-feira (30) pedindo ajuda para encontrar sua esposa, que está desaparecida desde o último sábado.

Segundo consta no boletim de ocorrência, Rogério saiu para trabalhar e quando retornou à casa do casal no Centro, Josiane de 43 anos não estava no local. Ela havia deixado um bilhete: "Cuida da preta como se fosse eu comprar o remédio dela, dos meus filhos digam que agora é cada um por si.."

Quem tiver informações sobre paradeiro de Josiane, deve entrar em contato com a Polícia Militar no 190 ou (16) 99398-3601

