Frentista acaba ferido após confusão em posto de combustíveis

Canivete envolvido em desentendimento em posto foi apreendido pela Polícia - Crédito: Maycon Maximino

Um desentendimento terminou em confusão e ferimento em um frentista de 45 anos por volta das 16h30 em um posto de combustíveis no Jardim Santa Felícia.

Policiais militares foram acionados via Copom para atender a ocorrência e detiveram quatro homens, três deles funcionários do estabelecimento comercial. Todos foram encaminhados à CPJ, onde foram ouvidos pela autoridade policial.

O frentista de 45 anos teria dito que o acusado chegou no posto para abastecer a sua moto. Para tanto, a vítima teria solicitado que descesse e por motivos ignorados, segundo ela, o motociclista se alterou. De posse de um canivete, teria partido para cima do frentista que ao se defender, lesionou um dos dedos da mão esquerda. Outros dois colaboradores do posto, de 25 anos e 21 anos, teriam segurado o suposto agressor para que a briga cessasse.

O motociclista, por sua vez, disse que realmente teria ido ao posto para abastecer e foi solicitado para que descesse da moto. Ao questionar tal pedido e começar a gravar em vídeo o frentista, teria sido agredido pelos funcionários. Teria puxado o canivete apenas para se defender e em momento algum deu golpe em seus desafetos.

A autoridade, após ouvir os envolvidos, tomou as deliberações de praxe e apreendeu o canivete.

