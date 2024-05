Morador de rua é encontrado ferido no Centro após ser vítima de esfaqueamento

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um morador de rua foi encontrado ferido na região central de São Carlos após ter sido vítima de esfaqueamento.

Populares que avistaram a vítima caída na rua Major José Inácio acionaram o Samu que compareceu no local e socorreu o homem com ferimentos no braço e nas costas. Antes de ser encaminhado até a Santa Casa, ele disse que havia sido esfaqueado em outro local, provavelmente devido a uma briga. O estado de saúde da vítima não foi informado.

A Guarda Municipal também atendeu a ocorrência, entretanto o autor do crime ainda não foi localizado.

