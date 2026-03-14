O Ginásio Municipal Ginásio Milton Olaio Filho recebeu neste domingo (15) o XIV Faca na Caveira FBMMA 2026 – Open Estadual de Jiu-Jitsu, reunindo atletas de diversas cidades da região em uma grande competição da modalidade.

Representando Porto Ferreira, o mestre Giovani Souza Marangon, do CT 3 Pillares Old School, participou do evento junto com a equipe GFTeam e teve grande destaque na competição. Ele conquistou o 1º lugar em sua categoria e também no Absoluto, divisão sem limite de peso, superando diversos atletas presentes no campeonato.

Além do resultado do mestre, atletas do projeto desenvolvido por Marangon em Porto Ferreira também subiram ao pódio. O destaque foi Ítalo Felipe Medeiros Ferreira, campeão na categoria peso pena. Também conquistaram bons resultados Cesar Malta, que garantiu o 1º lugar, e Éder Luiz Alves, que ficou com o 2º lugar, reforçando o bom desempenho dos competidores da cidade no torneio.

Segundo o mestre Giovani Souza Marangon, a participação e as conquistas no campeonato são reflexo do trabalho realizado com os atletas. “O foco e a humildade são muito importantes para alcançar objetivos e vitórias na vida”, destacou o treinador, ressaltando o empenho da equipe durante a competição realizada em São Carlos.

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