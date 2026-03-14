(16) 99963-6036
segunda, 16 de marÃ§o de 2026
Esportes

Atletas de Porto Ferreira conquistam tÃ­tulos em Open Estadual de Jiu-Jitsu em SÃ£o Carlos

16 Mar 2026 - 13h24Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Atletas de Porto Ferreira conquistam tÃ­tulos em Open Estadual de Jiu-Jitsu em SÃ£o Carlos -

O Ginásio Municipal Ginásio Milton Olaio Filho recebeu neste domingo (15) o XIV Faca na Caveira FBMMA 2026 – Open Estadual de Jiu-Jitsu, reunindo atletas de diversas cidades da região em uma grande competição da modalidade.

Representando Porto Ferreira, o mestre Giovani Souza Marangon, do CT 3 Pillares Old School, participou do evento junto com a equipe GFTeam e teve grande destaque na competição. Ele conquistou o 1º lugar em sua categoria e também no Absoluto, divisão sem limite de peso, superando diversos atletas presentes no campeonato.

Além do resultado do mestre, atletas do projeto desenvolvido por Marangon em Porto Ferreira também subiram ao pódio. O destaque foi Ítalo Felipe Medeiros Ferreira, campeão na categoria peso pena. Também conquistaram bons resultados Cesar Malta, que garantiu o 1º lugar, e Éder Luiz Alves, que ficou com o 2º lugar, reforçando o bom desempenho dos competidores da cidade no torneio.

Segundo o mestre Giovani Souza Marangon, a participação e as conquistas no campeonato são reflexo do trabalho realizado com os atletas. “O foco e a humildade são muito importantes para alcançar objetivos e vitórias na vida”, destacou o treinador, ressaltando o empenho da equipe durante a competição realizada em São Carlos.

Leia TambÃ©m

GrÃªmio SÃ£o-Carlense sai na frente, mas leva virada do Jabaquara
Esportes17h17 - 14 Mar 2026

GrÃªmio SÃ£o-Carlense sai na frente, mas leva virada do Jabaquara

GrÃªmio SÃ£o-Carlense enfrenta o Jabaquara neste sÃ¡bado pela 10Âª rodada do PaulistÃ£o A4
Fora de casa 07h09 - 14 Mar 2026

GrÃªmio SÃ£o-Carlense enfrenta o Jabaquara neste sÃ¡bado pela 10Âª rodada do PaulistÃ£o A4

Mult Sport realiza a 4Âª ediÃ§Ã£o da Alcans MS Cup
Esportes13h27 - 12 Mar 2026

Mult Sport realiza a 4Âª ediÃ§Ã£o da Alcans MS Cup

Skatista de IbatÃ© conquista 1&ordm; lugar em etapa do Circuito E100cia de Skate Old School em Joinvi
Esportes11h04 - 12 Mar 2026

Skatista de IbatÃ© conquista 1º lugar em etapa do Circuito E100cia de Skate Old School em Joinvi

Time de futsal de Itirapina lanÃ§a uniforme em apoio Ã  conscientizaÃ§Ã£o sobre o autismo
Esportes11h39 - 11 Mar 2026

Time de futsal de Itirapina lanÃ§a uniforme em apoio Ã  conscientizaÃ§Ã£o sobre o autismo

Ãšltimas NotÃ­cias