Atleta de São Carlos se destaca em grandes competições de Jiu-Jitsu

O atleta Rafael Castro, representante da equipe Romeu Berto Pedro Santos, vem conquistando resultados expressivos no cenário do Jiu-Jitsu, levando o nome de São Carlos a importantes competições da modalidade. Sob a orientação do professor Pedro Santos, o lutador tem demonstrado constante evolução técnica, disciplina e alto nível competitivo.

Um dos principais destaques da temporada foi a participação de Rafael na Taça São Paulo Internacional, competição organizada pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE), que reuniu atletas de diversas regiões do país e contou com elevado nível técnico. Na disputa, Rafael obteve excelente desempenho em sua categoria, conquistando o vice-campeonato da Taça Internacional.

O atleta também se destacou no Campeonato São Paulo Summer, promovido pela Federação FMMA, evento marcado por lutas intensas e pela presença de equipes tradicionais do Jiu-Jitsu. Na competição, Rafael garantiu novamente um lugar no pódio ao conquistar o vice-campeonato, reforçando sua regularidade e competitividade ao longo da temporada.

Os resultados refletem o trabalho sério desenvolvido pela equipe e evidenciam o potencial do atleta, que segue em ascensão no esporte e representando São Carlos em competições de alto nível.