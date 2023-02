Atleta da ASA/ADN/IESC São Carlos é ouro no Circuito Paulista

SIGA O SCA NO

Lucca ao lado da melhor marca de sua vida nos 400m sobre barreiras - Crédito: Divulgação

O atleta Lucca Campbell Simões, da ASA/ADN/IESC São Carlos brilhou no 2° Circuito Paulista Open, realizado no sábado, em São Bernardo do Campo.

Logo na primeira competição do ano, Lucca além de conquistar a medalha de ouro nos 400m sobre barreiras, conquistou uma marca que considera importante, já que fez a sua melhor marca pessoal, cravando 51"89, considerada surpreendente.

“Foi a primeira competição da temporada e não estou em um período de treino competitivo”, disse Lucca, que é orientado pelo seu pai e técnico Herbert Gustavo Simões.

“Realmente foi surpreendente, mas o Lucca está muito veloz e esse ano tem grandes chance de subir no pódio no Troféu Brasil de Atletismo na categoria adulto”, disse Herbert. “Temos que parabenizar o atleta e prepará-lo”, emendou.

O também técnico Altair Maradona adiantou que a meta é qualificar toda a equipe para o 3° Circuito Paulista Open sub 20, adulto e Master que será realizado no dia 16 de abril em Pirassununga na Academia da Força Aérea. “Nessa competição vamos com todos nossos atletas”, garantiu.

