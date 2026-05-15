Aluno da Mult Sport, Luquinhas de 9 anos é aprovado pelo Bahia

Luquinhas é aprovado em teste no Bahia - Crédito: Divulgação

O pequeno atleta Lucas Ubida, carinhosamente conhecido como Luquinhas, de apenas 9 anos, morador de São Carlos e aluno da Mult Sport Escola de Futebol desde os 5 anos de idade, vive um momento muito especial em sua trajetória no futebol. Após participar de um período de avaliação no Esporte Clube Bahia, um dos clubes mais tradicionais do país e reconhecido nacionalmente pela formação de talentos nas categorias de base, o jovem atleta foi aprovado pelo clube.

Lucas viajou acompanhado de sua família para Salvador (BA), onde participou de uma semana de testes e realizou atividades no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, do Bahia. Durante o período de avaliação, teve a oportunidade de demonstrar em campo todo o seu talento, dedicação e paixão pelo esporte.

Para um atleta tão jovem, essa aprovação representa muito mais do que um resultado positivo. Trata-se da realização de um sonho e do reconhecimento pelo empenho, disciplina e evolução demonstrados ao longo dos últimos anos de treinamentos.

A equipe da Mult Sport celebrou a conquista com grande alegria, assim como já ocorreu em outras oportunidades com diversos atletas revelados pela escola e que hoje figuram no futebol nacional e internacional. A trajetória de Luquinhas é marcada pelo comprometimento, humildade, disciplina e pela alegria que transmite em cada treino desde o início de sua caminhada no esporte. Sua aprovação no Bahia simboliza mais um importante passo em uma promissora trajetória no futebol.

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