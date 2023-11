Abertura do Campeonato Municipal de Futebol Amador reúne grande público no domingo

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Esportes iniciou na manhã de domingo, dia 12, o Campeonato de Futebol Amador 2023.

Após passar por uma ampla e completa reforma, chegou o momento do reencontro dos times no gramado do Estádio Municipal “Dagnino Rossi”.

A rodada inaugural contou com 4 jogos. R9 C.Z.N x Ynvictus F.C, Bayer x Boca Junior, Juventus x River e Unidos F.C.x CDHU F.C.

O secretário adjunto de esportes, Raul Seixas II, explica que a Copa será disputada por 13 equipes, divididas em 02 grupos, com disputas entre si. Ao final da primeira fase, classificam os quatro primeiros de cada grupo, dando sequência à segunda fase do campeonato, as quartas de finais. “Nessas próximas fases os jogos serão em disputa de partida única, e caso mantenha placar empatado a vaga é decidida nos pênaltis”, detalhou.

Os próximos jogos acontecem nesta terça-feira,14, às 19h15 e no feriado, quarta-feira,15, às 7h45.

O prefeito José Luiz Parella convida toda a população para que prestigie o Campeonato de Futebol Amador 2023. “Tudo está preparado para que os desportistas, os torcedores e, principalmente, as famílias que gostam do esporte, venham ao Estádio Municipal “Dagnino Rossi”. Esperamos vocês para que a festa do futebol seja completa”, disse.

Os torcedores podem se informar sobre os resultados do Campeonato baixando o App Copa Fácil, pelo link https://copafacil.page.link/HG6ybhj3JzFeUCEdA.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também