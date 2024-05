Asf São Carlos vence Mogi de virada na Copa da LPF

Asf São Carlos conquistou importante resultado pela Copa da LPF - Crédito: Divulgação

O domínio foi absoluto, mas os gols da vitória aconteceram somente no final do jogo. Esse foi o enredo da virada da equipe adulta de futsal feminino Asf São Carlos que conquistou uma importante vitória na fase de classificação da Copa da LPF diante de Mogi por 4 a 2 no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

Em uma partida bem disputada, Mogi chegou a estar na frente duas vezes (0 a 1 e 1 a 2). Mas na parte final da partida, a técnica Ana Cláudia Bianconi passou a utilizar a goleira-linha e assim o time conseguiu a virada, chegando aos 4 a 2.

“Nós criamos muitas chances, dominamos o adversário. Mas elas foram eficientes no começo e conseguiram os gols. Mas depois que passamos a usar a goleira-linha, além de manter o domínio, chegamos aos gols”, disse a técnica.

Ainda no sábado, no período da manhã, o sub11 da ASF enfrentou Tales de Mileto por 15 a 1. As técnicas Ieda e Vanessa explicaram que o time são-carlense é bem jovem e todas as atletas são utilizadas e a prioridade nesta idade é valorizar o processo de aprendizagem, do que o resultado em si, procurando formar atletas/cidadãs e ensinar os fundamentos e as técnicas do futsal, em um trabalho a longo prazo.

Por fim, na noite de sexta-feira, 10, também no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, a equipe sub20 da ASF esteve em ação pela fase de classificação da Copa LPF e enfrentou Taboão da Serra e após uma partida bem disputada, empate em 2 a 2. “O resultado foi justo e um jogo bem jogado. A partida foi bem equilibrada e considero um bom resultado”, sintetizou a jovem técnica são-carlense.

Leia Também