Sistema Integrado de Bibliotecas abre inscrições para clubes de xadrez

Crédito: Divulgação

O Sistema Integrado de Bibliotecas de São Carlos (SIBISC) da Secretaria Municipal de Educação (SME), em parceria com o Instituto Federal São Paulo – Campus São Carlos, está com inscrições abertas para Clubes de Xadrez, “Pop Xadrez, Cada Peão é uma Rainha em Potencial”.

Destinado a crianças a partir de 10 anos o clube terá encontros na sede do SIBISC, localizada na rua 13 de maio, nº 1.930, no Centro, gratuitamente, todas as terças-feiras, das 14h às 15h30. Outras informações e inscrições podem ser obtidas pelo telefone 3372-3493 ou pelo e-mail sibi@educacao.saocarlos.sp.gov.br.

Também chamado de xadrez ocidental ou xadrez internacional, é um esporte de dois jogadores, que pode ser classificado como um jogo de tabuleiro estratégico, tanto recreativo quanto competitivo.

