Ondulação no asfalto causa queda de motociclista na Washington Luís

Crédito: Maycon Maximino

Uma ondulação no asfalto causou a queda de uma motociclista na noite desta segunda-feira (13), na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

De acordo com informações obtidas no local, a vítima de 28 anos retornava do trabalho e próximo da entrada da avenida Getúlio Vargas perdeu o controle ao passar sobre o defeito no asfalto. Ela caiu no meio da pista, mas conseguiu se levantar e foi em direção ao canteiro central.

Uma GM Trailblazer com que vinha logo atrás não conseguiu desviar e passou sobre a moto.

A motociclista foi socorrida pela equipe médica da concessionária Econoroeste e encaminhada até a Santa Casa.

