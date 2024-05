Grêmio tem dois atletas na seleção da Série A4

SIGA O SCA NO

Jesus, ao centro, foi eleito o melhor meia da Série A4 - Crédito: Rodrigo Corsi/Agência Paulistão

A Federação Paulista de Futebol (FPF) organizou, na noite de segunda-feira, 13, a premiação da 1ª edição do Campeonato Paulista Série A4, competição que teve o Rio Branco como campeão.

Sediado no Hotel Vitória, em Campinas, o Grêmio São-carlense teve dois jogadores na seleção da competição. O lateral esquerdo Lucas Severo e o meia Jesus.

Eder (goleiro), Gustavo Brandão (zagueiro) e Grigor (volante) representaram o Rio Branco de Americana. Zé Mendes (zagueiro) e Rafael Lucas (atacante), o SKA Brasil. Lucas Melo (lateral direito) e Bruno Henrique (atacante), a AA Francana. Juan Batista (meia), o Taquaritinga e Vinícius (atacante), o XV de Jaú. Além do técnico Raphael Pereira, do Rio Branco), completaram a seleção do campeonato.

A seleção foi eleita através de votos dos capitães e treinadores das equipes durante toda a competição e a iniciativa foi idealizada pelo Sindicato dos Atletas e pela Federação Paulista de Futebol.

O Grêmio São-carlense realizou uma boa campanha na A4 e foi eliminado nas quartas de final pelo SKA Brasil.

O atleta Lucas Severo, que retornou ao Sul do país, foi representado pelo supervisor geral do clube, Eduardo Imparato.

