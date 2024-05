Antenor e Vila Bahia estão nas quartas de final do Raspadão

SIGA O SCA NO

Com a vitória, Antenor Garcia R7 é líder do Grupo A e está nas quartas de final - Crédito: Divulgação

No Dia das Mães, na manhã de domingo, 12, dois jogos foram realizados pela fase de classificação do 14º Campeonato Raspadão, no Cidade Aracy e que garantiram o Antenor Garcia R2 e o Vila Bahia nas quartas de final.

Pelo Grupo A, o Antenor Garcia R2 teve pela frente o Meninos da Vila e com uma bela atuação, fez 4 a 2, com destaque para o zagueiro artilheiro Daniel Dandan, autor de dois golaços.

Com o resultado, o Antenor foi a 17 pontos e lidera o grupo, enquanto que o Meninos da Vila se complicou e não tem mais chances de classificação.

Pelo grupo B, o Vila Bahia goleou. A equipe fez uma exemplar apresentação e mandou 4 a 1 no Unidos do Nordeste, com destaque para o atacante Gustavo, autor de dois gols.

Com os três pontos, o Vila Bahia chegou aos 13 pontos na terceira colocação, mesma pontuação do Unidos, que caiu para o quarto lugar no grupo.

Classificação

Leia Também