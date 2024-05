Confusão termina com GM ferido e adolescente baleado em Ibaté

A Polícia Civil irá investigar uma ocorrência atendida por guardas municipais na noite deste domingo, 12, no Jardim Cruzado, em Ibaté, quando um deles teria sido agredido com uma tijolada e feito cinco disparos de arma de fogo, segundo uma testemunha, e três tiros teriam acertado um adolescente. Durante o caso, pessoas do bairro teriam entrado em conflito com membros da corporação.

De acordo com boletim de ocorrência elaborado na CPJ de São Carlos na madrugada desta segunda-feira, 13, os GMs foram solicitados para ir até o endereço onde estaria ocorrendo uma briga entre um casal. No local, a mulher teria dito que ela e o companheiro tomaram bebida alcoólica e em dado momento, por ciúme, ocorreu discussão e agressões mútuas. Ela teria ido para a casa de familiares e ele, ficou no local e revoltado, colocou fogo na roupa da mulher.

Horas depois, ao retornar para a casa, a mulher disse que viu as roupas queimadas e solicitou a GM. O companheiro foi informado e ao retornar para casa, viu os guardas conversando com a mulher e teria se assustado. Tentou deixar o local, mas caiu, sendo abordado.

Neste momento, segundo a GM, pelo menos 50 moradores teriam se revoltado contra os membros da corporação e tentaram impedir a prisão do acusado. Um deles foi tirar satisfação com os guardas e estaria armado com facas e durante a ocorrência, elas teriam caído durante uso de força física e não sabendo da intenção sobre o uso das armas brancas, os GMs entraram em luta corporal para tentar recuperá-las.

De acordo com os GMs, o suspeito que portava as facas teria sido detido, momento em que os populares passaram a arremessar pedras e um tijolo teria acertado a cabeça de um dos GMs e ao perceber o sangue, teria sacado de sua arma e feito quatro disparos, alegando não saber a direção, dizendo apenas que estaria desorientado e desequilibrado. Garantiu ainda que tentou fazer tais disparos para o alto e os moradores teriam dispersado. O GM, segundo o BO, foi socorrido ao Hospital Hermínia Morganti e recebeu oito pontos no ferimento.

Consta ainda no documento policial que três disparos teriam acertado uma pessoa. Porém, não relata se os tiros saíram da arma do GM ou de algum desconhecido.

Posteriormente o casal foi encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe e as facas apreendidas. A arma de fogo do GM foi apreendida para futura comparação balística e a sequência das investigações.

Por fim, uma GM teve sua mochila furtada durante a ocorrência policial e o pai da vítima baleada informou que o filho estava em estado estável na Santa Casa de São Carlos, após ser socorrido devido ser alvejado pelos três disparos.

Guarda municipal de Ibaté dá sua versão

Em nota oficial divulgada na manhã desta segunda-feira ao São Carlos Agora, a Guarda Municipal de Ibaté relatou a sua versão sobre os fatos ocorridos na noite do dia anterior e publicado em sua íntegra:

“A Guarda Civil Municipal de Ibaté informa que, na noite do dia 12 de maio, por volta das 21h50, foi acionada através do número de emergência 153 pela suposta vítima para intervir em um caso de violência doméstica no bairro Jardim Cruzado. Ao chegar ao local, as equipes depararam-se com uma cena alarmante: uma residência com diversos objetos danificados e roupas queimadas, indicando um episódio de agressão física e incêndio criminoso por parte do marido contra sua esposa.

Ao avistar o suspeito nas imediações da residência, nossas equipes prontamente agiram, ordenando sua abordagem. Infelizmente, o suspeito desrespeitou a ordem de parada, empreendendo fuga. Após uma breve perseguição, o indivíduo foi detido. Contudo, durante essa operação, um segundo indivíduo armado com duas facas tentou interferir, resistindo à abordagem e agredindo um dos guardas.

A situação rapidamente escalou quando diversas pessoas se aglomeraram em torno das equipes, proferindo insultos e lançando objetos, inclusive pedras, em direção aos guardas. Infelizmente, um dos guardas foi atingido na cabeça por um tijolo, resultando em uma lesão grave, que exigiu intervenção com disparos de arma de fogo para dispersão. O guarda foi socorrido pela própria equipe para o Hospital, onde recebeu atendimento médico e foi necessário realizar vários pontos.

Posteriormente, no hospital, um indivíduo com ferimentos de bala de origem desconhecida deu entrada, sendo posteriormente transferido para São Carlos. Todas as circunstâncias desse incidente foram apresentadas à autoridade competente para investigação e providências cabíveis.

A Guarda Civil Municipal de Ibaté reitera seu compromisso com a segurança e a proteção da comunidade, agindo sempre dentro dos limites da lei e em conformidade com os procedimentos operacionais padrão. Nosso desejo é que situações como essa sejam resolvidas de forma pacífica e que todos os envolvidos recebam a assistência e o acompanhamento necessários”.

Leia Também