Quatro jogos movimentam a Copa AVS/Smec

Copa AVS/Smec terá quatro jogos durante a semana - Crédito: Zé_Photografy

A 9ª Copa AVS/Smec de vôlei feminino ganha corpo e entra na segunda semana competitiva, com quatro jogos válidos pela fase de classificação programados pelos organizadores.

A novidade será a estreia da equipe sub18 da AVS/Smec. Todas as jogadoras da equipe são provenientes da escolinha social da associação de vôlei. São jovens são-carlenses que buscam realizar o sonho de se tornarem atletas.

O primeiro desafio das jovens atletas será nesta terça-feira, 14, no ginásio de esportes da Universidade Federal de São Carlos. A partir das 20h30 enfrentarão a UFSCar. As duas equipes estreiam no torneio.

Na quarta-feira, 15, mais duas estreias no ano. A partir das 20h30, no ginásio de esportes João Marigo Sobrinho, o Ginasião, o São Carlos Clube A encara o São Carlos Country Club.

Depois, no domingo, 19, mais duas partidas. No finásio municipal de esportes José Favoretto, no Jardim Pacaembu, a partir das 10h, o Alpha mede forças contra o Caaso e em seguida, o Elite pega o MVC.

