Motogirl vai parar embaixo de coletivo em acidente no Boa Vista

Moto ficou embaixo do ônibus, próximo a roda dianteira - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito resultou em uma motogirl ferida na tarde desta segunda-feira, 13, no Boa Vista, em São Carlos.

Um ônibus transitava pela Avenida Henrique Gregory (Shopping/UPA Vila Prado), foi para sua faixa à direita e ao tentar o retornbo houve a colisão com a motocicleta conduzida pela motogirl de 55 anos que vinha pelo mesmo sentido, mas na faixa à esquerda.

Com o impacto, vítima e moto foram parar embaixo da roda dianteira do coletivo. Com ferimentos, a motogirl foi socorrida pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

