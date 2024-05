Prefeitura entrega reforma e ampliação do velório municipal

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos entregou na tarde desta segunda-feira (13/05), a reforma e ampliação do Velório Municipal, agora denominado “Edson de Oliveira Bolinha”.



Com investimento de R$ 1,4 milhão, sendo R$ 600 mil de recursos do município e R$ 800 mil de emenda parlamentar repassada pelo ex-deputado federal Lobbe Neto, a pedido do vereador Rodson Magno, o Velório Municipal passa a ter 8 salas para velar o ente querido, banheiros reformados e acessíveis, hall de espera, área de alimentação, refeitório dos servidores e recebeu também recapeamento asfáltico no entorno do prédio. O equipamento público ganhou 90 m² de área construída, passando para um total de 805 m².

Lobbe Neto, ex-deputado federal, explicou que foi uma satisfação contribuir, ainda, como deputado, com emendas impositivas destinando recursos para a obra de reforma do velório. “A obra ficou humanizada e vai oferecer dignidade a população no momento de velar o ente querido”, destacou.

Netto Donato, secretário municipal de Governo, representando o prefeito Airton Garcia, frisou que a obra era uma reivindicação de décadas e no governo do prefeito Airton Garcia foi possível entregar mais esse benefício à população. “A intervenção oferece mais conforto em um momento tão difícil, que é o de se despedir de quem amamos. A reforma foi planejada, tornando o espaço amplo, moderno, arejado, com acessibilidade, segurança e estrutura adequada, vamos fazer também a climatização do local”, salientou Netto.



O secretário municipal de Obras Públicas, João Muller, explicou que o Velório é da década de 80 e necessitava de intervenções. “O local, coordenado pela Secretária de Serviços Públicos, estará disponível para os velórios ainda nessa semana. Durante o período de obras, a Prefeitura desembolsou R$ 48 mil por mês para utilizar os serviços das funerárias”, frisou Muller.

Edson Ferraz, vice-prefeito, morador do bairro, lembra que se passaram muitos anos da construção do Velório e que o local necessitava de reforma. “O prefeito determinou as adequações e hoje entregamos a população um espaço que vai realizar os serviços funerários com dignidade”, disse.

O vereador Marquinho Amaral, presidente da Câmara Municipal de São Carlos, agradeceu ao ex-deputado Lobbe pela destinação dos recursos e elogiou a entrega da obra. “Eu chamei no passado o velório de chiqueiro de porco e hoje é um local digno, honrado e humano. O prefeito Airton Garcia está transformando a cidade”, finalizou.



Rogério Oliveira, filho do homenageado, disse que o pai era uma pessoa preocupada com o próximo. “Hoje meu pai passa a fazer parte da história de São Carlos. Muito obrigado em nome de toda a minha família”, agradeceu.



Também participaram do evento os vereadores Rodson Magno, Lucão Fernandes, Thiago de Jesus, Dé Alvim, Ubirajara Teixeira (Bira), Bruno Zancheta, Professora Neusa (licenciada), além de secretários municipais, adjuntos e demais autoridades.

Leia Também