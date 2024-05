Frente fria chega ao estado de SP; veja como fica o tempo nos próximos dias

Imagem Ilustrativa - Crédito: Whatsapp SCA - 99963-6036

Segunda-feira (13/05)



Tempo estável no estado de São Paulo, com céu claro a poucas nuvens e sem chuva, devido à atuação de um sistema de alta pressão com massa de ar seco associada. Temperaturas elevadas com baixos índices de umidade do ar. No entanto, no decorrer da noite a aproximação de uma frente fria ocasiona aumento da nebulosidade e chuvas isoladas no litoral sul do estado.

Terça-feira (14/05)



Frente fria desloca-se rapidamente pelo oceano, afastada do litoral, no entanto áreas de instabilidade sobre o continente, ocasionam muita nebulosidade e chuvas isoladas no sul, centro-leste e leste do estado. Nas outras regiões, o tempo segue com céu claro a parcialmente nublado e sem chuva. Temperaturas máximas entram em declínio.

Quarta-feira (15/05)



A entrada de um sistema de alta pressão pós-frontal, mantém a condição de estabilidade com poucas nuvens e sem chuva no estado de São Paulo, exceto, na região sul e na faixa leste que permanece com muita nebulosidade e ocorrências de chuvas fracas e isoladas, devido a circulação dos ventos que transportam umidade do oceano para o continente. Temperaturas em declínio.

