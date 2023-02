Um dos jogos mais aguardados do ano, Zelda: Tears of the Kingdom, tem conteúdo vazado

Foto: Reprodução -

The Legend of Zelda é uma das franquias mais amadas do mundo dos videogames, e o seu mais novo capítulo, Tears of the Kingdom, previsto para ser lançado em 12 de maio deste ano, tem sido bastante aguardado pelos fãs. Mas, recentemente, a apreensão pela chegada do game ficou ainda maior, já que algumas informações sobre o grande lançamento da Nintendo para 2023 foram vazadas.

Ao que parece, o livro de artes oficial da Nintendo, que fará parte da Edição de Colecionador de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, foi vazado em um dos fóruns mais famosos da internet, o Reddit. Com isso, cerca de 200 páginas de conteúdo foram apresentadas ao público antes da hora, como artes dos personagens principais, quebra-cabeças, inimigos e alguns spoilers.

No entanto, feliz ou infelizmente, a depender do ponto de vista, o conteúdo vazado não trouxe grandes detalhes relacionados à narrativa do jogo. Ainda assim, as informações apresentadas no Reddit representam um grande vazamento de informações, já que poucos detalhes sobre o game haviam sido divulgados pela Nintendo oficialmente até então. A fonte original do vazamento do livro não tardou a ser derrubada, mas a ação não ocorreu rápido o suficiente para impedir que o conteúdo fosse espalhado por toda a internet.

Em relação ao lançamento, sabe-se que o título será um exclusivo de Nintendo Switch, e já existem alguns rumores que apontam que, para a estreia de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, a Nintendo apresentará um modelo temático do Switch baseado no jogo.

Com isso, agora se especula que até o lançamento do game, a Big N realize um Nintendo Direct personalizado para apresentar para o público novos detalhes sobre o jogo. Contudo, a empresa não revelou se fará um evento especial semanas antes do lançamento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Dessa forma, os fãs da franquia terão que aguardar mais algumas semanas para saber mais detalhes sobre o título e os desdobramentos da nova aventura protagonizada pelo lendário Link.

Fora da E3

Nos primeiros dias do ano, alguns rumores davam conta de que PlayStation, Xbox e Nintendo não fariam parte da E3, uma das feiras de jogos mais importantes do globo. Mas, na sexta-feira (24), a Big N confirmou oficialmente que não fará parte do evento, já que ele não se encaixaria em seu planejamento para 2023.

"Nós abordamos nosso envolvimento em qualquer evento caso a caso e estamos sempre considerando diversas maneiras de engajar com nossos fãs. Como a E3 deste ano não se adequava aos nossos planos, tomamos a decisão de não participar. Entretanto, nós somos e continuamos a ser grandes apoiadores da ESA [organização] e da E3", dizia o pronunciamento da empresa japonesa.

Há algum tempo a E3 tem enfrentado alguns problemas. Em 2020 a feira foi cancelada por conta da crise sanitária, já em 2021, ela foi realizada 100% online, e no ano passado, o evento acabou sendo cancelado mais uma vez. Com isso, a edição deste ano seria aquela que prometia trazer a E3 de volta a seus tempos áureos, mas sem a presença de três das companhias mais influentes e importantes do mundo dos jogos, dificilmente este retorno glorioso acontecerá em 2023.

