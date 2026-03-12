Thiaguinho confima show e se apresenta dia 5 de junho em SÃ£o Carlos

CrÃ©dito: Foto: DivulgaÃ§Ã£o

Os fãs de samba e pagode já têm um encontro marcado com o cantor Thiaguinho que vai se apresentar dia 5 de junho na Oásis, em São Carlos. O evento organizado pela Via Brasil Produtora, promete reunir grandes sucessos da carreira e faixas atual da turnê “Bem Black”.

A apresentação integra a nova fase do artista, que percorre diversas cidades do país celebrando suas principais referências musicais e a identidade que construiu ao longo da carreira. A expectativa é de casa cheia, já que o cantor é um dos nomes mais populares do pagode brasileiro.

Na turnê “Bem Black”, Thiaguinho mergulha nas influências que moldaram sua trajetória artística, especialmente os sons que marcaram sua formação musical. O projeto faz referência direta à música negra brasileira e internacional, trazendo elementos de soul, samba, pagode e groove, além de homenagens a artistas que influenciaram sua carreira.

No repertório, o público pode esperar sucessos como “Caraca, Muleke!”, “Ousadia & Alegria”, “Falta Você”, “Energia Surreal” e “Deixa Tudo Como Tá”. Outras faixas de releituras e momentos especiais, que fazem parte da proposta do espetáculo.

Nascido no interior de São Paulo e criado no Mato Grosso do Sul, Thiaguinho cresceu cercado pela música. Embora o sertanejo fosse muito presente na região onde viveu, suas referências musicais foram ampliadas pela influência da família, ouvindo desde cedo nomes como Elis Regina e Tim Maia.

Ainda na infância, começou a cantar e tocar violão nos corais da igreja que frequentava com a mãe. Foi por meio de um tio que teve contato com o pagode, estilo que despertou sua vocação definitiva e o levou a decidir que queria viver da música.

Seu primeiro trabalho profissional foi com o grupo Samba e Suor, mas a projeção nacional veio após participar do reality show “Fama”, da TV Globo. Pouco tempo depois, recebeu o convite para assumir os vocais do Exaltasamba, um dos grupos mais importantes do pagode brasileiro.

À frente da banda, viveu uma das fases mais marcantes do grupo, conquistando milhões de fãs em todo o país e ajudando a consolidar o Exaltasamba como referência no gênero. Após anos de sucesso, Thiaguinho iniciou a carreira solo e rapidamente se firmou como um dos artistas mais populares da música brasileira, acumulando hits, grandes turnês e projetos especiais.

Com uma trajetória marcada por talento, carisma e forte conexão com o público, o cantor segue lotando shows pelo país e reafirmando seu lugar entre os maiores nomes do pagode nacional.

Os ingressos para o evento em São Carlos, vão começar a ser vendidos terça-feira (17), pela plataforma online Red Ticket.

