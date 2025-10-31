Teatro Municipal recebe o espetáculo "Luz Do Palco" com Alciony Menegaz

Dentro da programação dos 168 anos de São Carlos, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, apresenta o espetáculo “Luz do Palco”, com a cantora Alciony Menegaz, no próximo dia 7 de novembro, às 20 horas, no Teatro Municipal “Alderico Vieira Perdigão” (Rua 7 de Setembro, nº 1.735, Centro). A entrada é gratuita.

Com mais de meio século de carreira, Alciony Menegaz retorna aos palcos em um momento marcante de sua trajetória. O show apresenta o mais recente álbum da artista, reunindo canções que revisitam diferentes fases de sua vida artística, dos festivais que marcaram época a novas interpretações carregadas de emoção e maturidade.

No palco, Alciony será acompanhada por um septeto instrumental e um quarteto de cordas, sob a direção musical de Thiago Monteiro, pianista e filho da cantora, indicado três vezes ao Latin Grammy.

A apresentação integra uma turnê com dez shows pelo estado de São Paulo, realizada com apoio do Governo do Estado de São Paulo, por meio da PNAB – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, em parceria com a Prefeitura de Ribeirão Preto, o Theatro Pedro II e o projeto Palco.

O repertório inclui músicas como Luz do Palco, Abandono, Chove Lá Fora, Perfil de SP, Canto Oração, Romaria, Chamamé da Lua, Barracão, Fidalguia, Por Causa de Você, Carinhoso e Andança, entre outras.

“Luz do Palco” é um espetáculo que celebra a força da música brasileira, a beleza do tempo e o reencontro de uma artista com sua própria história — um convite à emoção e à memória através da arte.

Leia Também