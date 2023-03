Teatro Municipal apresenta o espetáculo “Batidas do Coração”

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio do Departamento de Artes e Cultura, apresenta o espetáculo “Batidas do Coração” no dia 30 de março, às 20h, no Teatro Municipal “Dr. Alderico Vieira Perdigão. A entrada será gratuita.

“Batidas do Coração” é um espetáculo emocionante que explora a vida, o amor e a emoção através de uma mistura de dança, música, vídeo mapping e tecnologia. É uma jornada poética através dos altos e baixos da vida, acompanhando o ritmo pulsante do coração.

A apresentação faz parte do Projeto Teatro para Todos, uma realização do Departamento de Artes e Cultura que tem como objetivo oferecer espetáculos de artes cênicas no Teatro Municipal de forma gratuita a toda população.

De acordo com Carlos Alberto Caromano, diretor de Cultura, o projeto busca valorizar os grupos de artes cênica da cidade. “Queremos democratizar o acesso à arte e a cultura e promover a formação de público para essa linguagem artística”, disse o diretor.

Leia Também