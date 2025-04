Romance de Carl Sagan atinge o Cine Observatório

Crédito: Divulgação

Domingo, 13, marca o retorno das exibições em 2025. O filme que será exibido neste mês no Cine Observatório é “Contato”. O evento é promovido pelo Observatório Dietrich Schiel do Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) da USP de São Carlos e acontece às 16h30. O filme continua em exibição ao longo do mês. Além do dia 13/04, o filme continuará em cartaz no dia 27 de abril. Não haverá exibição no dia 20 de abril em virtude do feriado de Páscoa.

Sobre o filme

Inspirado no romance homônimo de Sagan, o filme acompanha a jornada da radioastrônoma Eleanor Arroway, que detecta um sinal enigmático vindo do espaço, sugerindo uma possível mensagem de uma civilização inteligente. Com roteiro coescrito por Sagan e sua esposa Ann Druyan, a trama aborda as conexões e os conflitos entre Ciência e Religião na busca pela Verdade.

Duração: 2h 33 minutos

Classificação indicativa: Não recomendado para menores de 14 anos

Leia Também