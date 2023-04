Resumo das novelas

Crédito: Divulgação

SEGUNDA-FEIRA, 10

GLOBO

AMOR PERFEITO

Marê e Orlando acreditam que Tobias seja seu filho. Júlio comenta com Verônica que Anselmo pode ser um aliado de Gilda. Marê confronta Lívia. Gilda descobre que Marê acredita que Tobias seja seu filho. Marê discute com Lívia na frente de Tobias. Orlando joga bola com Marcelino. Frei João conversa com Marê. Orlando leva Marcelino para visitar Aninha.

Os engenheiros e os técnicos da ferrovia se hospedam no Grande Hotel. Marê obriga Gilda a trabalhar uniformizada. Albuquerque vai ao Grande Hotel e Gilda pede para falar com ele. Júlio culpa Orlando pelo sofrimento de Marê. Albuquerque garante a Marê que Gilda sabe do paradeiro de Ângelo.

VAI NA FÉ

Theo tenta manipular Lumiar. Duda se enfurece ao saber que Ben é o pai de Jenifer, e Sol tenta acalmar a menina. Jenifer vê fotos de Eduardo e fica constrangida. Clara tenta desabafar com Helena. Anthony e William ficam admirados com a interpretação de Érika. Ben diz a Lumiar que o escritório não irá representar Theo no processo de paternidade.

Clara descobre as armações de Theo e Rafa tenta consolá-la. Sol diz para Jenifer que não se relacionará novamente com Ben. Lumiar fica incomodada com a presença de Ben no clube de debate. Érika pede a ajuda de Wilma para um teste que irá fazer. Ben e Lumiar se enfrentam no clube de debates. Lui pede para namorar Sol.

TRAVESSIA

Chiara decide ajudar Cidália e Guerra a procurarem os papéis em branco assinados pelo empresário e deixados com Ari. Acácio percebe que tem gente na casa de Ari. Helô se prepara para invadir o prédio onde está Pilar e seus comparsas. Montez morre no confronto com a polícia, e Pilar escapa. Ari se depara com a casa revirada e conclui que Chiara esteve ali. Laís comenta com Isa e Brisa que falará com Joel sobre Karina. O delegado avisa a Brisa que ela foi identificada como sequestradora pela mãe de uma criança e mais duas testemunhas.

