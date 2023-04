Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 5

AMOR PERFEITO

Os padres dizem a Marê que Marcelino não é seu filho. Orlando cuida de Marcelino. Sônia pede para dançar com Júlio. Marcelino questiona padre Diógenes sobre Marê e seu filho. Marê descobre que o hotel está com dificuldades financeiras, e confronta Gilda. Júlio avisa a Marê que vai a São Paulo. Orlando visita o Hospital São Jacinto.

Marcelino pede para Orlando ir ao circo e convidar Marê. Orlando beija Marê. Benjamin conta a Marcelino que o circo vai embora. Júlio consegue a autorização para que Marê viaje com ele. Marcelino decide ir embora com o circo. Marê se assusta ao saber do sumiço de Marcelino e vai com os padres à delegacia.

VAI NA FÉ

Kate pensa em uma forma de se vingar de Theo. Ben reclama de Lumiar para Theo. Kate decide fazer um vídeo para ajudar Guiga. Clara e Lumiar não conseguem se entender. Clara tenta ajudar Rafa. Hugo avisa a Sol que Theo está proibido de ir até Piedade. Kate pensa em contar para Jenifer que Theo também se envolveu com Sol. Bia decide acabar seu caso com Fred.

Ben diz a Theo e Simas que sua história com Sol ficou mal resolvida. Bruna não consegue impedir Kate de ir à casa de Sol falar com Jenifer. Clara questiona Theo sobre a possibilidade de ele ser o pai de Jenifer. Lumiar pensa em Ben. Ben apresenta a revisão do caso de Josué para os desembargadores, que ficam perplexos. Clara vai à casa de Sol.

TRAVESSIA

Oto e Ari trocam acusações. Cidália avisa a Guerra que o prazo do flagrante para prender Ari está esgotado. Leonor fica intrigada quando Moretti afirma que a construtora de Guerra nunca teve negócio na cidade onde o ex-sócio disse que conheceu a mãe de Chiara. Gil se sente cúmplice de Ari, por ter acobertado o amigo.

Laís fica preocupada com as acusações de suspeita de sequestro de crianças feitas pelo delegado que recaem sobre Brisa. Brisa conta a Vandami que Wesley a contratou para ajudar a fazer as roupas do show. Helô confirma sua suspeita de que Guida emprestou dólares para Moretti. Núbia constata que Ari é realmente culpado de um crime.

