Resumo das novelas

AMOR PERFEITO

Marê questiona Orlando sobre Marcelino. Orlando atende padre Donato. Anselmo fica enciumado ao ver Verônica chegar à festa com Érico. Marcelino faz uma proposta para Tobias. Frei Leão substitui Gilda por Marê na distribuição dos pãezinhos de Santo Antônio.

Marcelino troca de roupas com Tobias, mas é humilhado quando as mesmas caem na frente de todos. Marê ajuda Marcelino, que cai e se machuca. Orlando tenta socorrer Marcelino. Marê questiona os padres sobre Marcelino e acredita que ele seja seu filho.

VAI NA FÉ

Hugo fala com Orfeu, que manda o afilhado dar um susto em Theo. Kate se desespera e tenta ajudar o “ex-namorado”. Jenifer conta para Ben que conversou com DJ Bel-Air sobre ele e a mãe. Vini convida Yuri para ir ao cinema.

Vitinho vê Lui e Sol se beijando e tenta chamar a atenção do casal para que Wilma não os veja. Ben decide sair de casa depois de discutir com Lumiar. Sol não consegue se desfazer do presente que ganhou de Ben quando eram namorados. Theo descobre que Kate está no apart de Guiga. Lumiar desabafa com Clara. Theo revela a Kate sua obsessão por Sol.

TRAVESSIA

Guida pede ajuda a um funcionário do apart de Moretti para se livrar do ex-marido. Brisa mostra ao delegado o áudio ameaçador que Ari lhe enviou. Gil escuta uma conversa de Cidália no celular, deduz que Ari possa ser preso e aconselha o amigo a fugir.

Cidália tenta convencer Gil a trair Ari e lhe entregar as folhas em branco que estão assinadas por Guerra. Ari resolve se esconder na casa de Dante. Isa comenta com Laís que Karine não quer mais frequentar a escola. Oto flagra Ari na casa de Dante.

