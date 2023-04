Resumo das novelas

SIGA O SCA NO

SEGUNDA-FEIRA, 3

GLOBO

AMOR PERFEITO

Marê afasta Gilda de suas funções no hotel e a expulsa da mansão. Alice fornece para Orlando notícias sobre seu filho. Gilda afirma que se vingará de Marê. Marcelino reclama de ter sido escolhido para ser o padre do casamento caipira.

Orlando conta para Marê sua conversa com Alice. Marê recontrata Catarina. Júlio diz que pode ajudar Marê a encontrar seu filho. Gilda ameaça Gaspar. Todos organizam as barracas para a festa de Santo Antônio. Marcelino vai até a barraca de beijo, e Marê se encanta com o menino.

VAI NA FÉ

Theo acaricia o rosto de Lumiar, e a observa dormir. Kate arruma Jenifer para ir ao baile funk. Kate descobre que ganhou de Hugo um presente roubado. Jenifer questiona o DJ Bel-Air sobre Ben e Sol. Lui manda um vídeo cantando a música que fez para Sol, e ela se emociona. Kate vê Hugo beijando Guiga e tira satisfação com os dois. Kate posta o vídeo em que foi humilhada por Guiga.

Theo conta para Ben sobre a aliança de Lumiar e Sol para esconder a paternidade de Jenifer. Guiga perde seguidores por causa do vídeo e tenta fazer um acordo com Kate. Theo vai atrás de Sol. Hugo tenta se desculpar com Kate. Kate pede para Hugo dar uma lição em Theo.

TRAVESSIA

Guerra e Cidália explicam a Brisa como a moça pode provocar a prisão de Ari, garantindo a guarda de Tonho. Karine cede à chantagem do pedófilo e grava um vídeo, com medo de que sua fotos sejam divulgadas na internet pelo criminoso. Sara comenta com Leonor que Cidália parecia não querer que o filho de Moretti fosse descoberto.

Creusa incentiva Brisa a arrumar uma prova que demonstre que Ari a ameaçou. Karine se isola em casa. Stenio fica intrigado ao ver Guida no apartamento de Moretti. Ari manda um áudio com tom ameaçador para Brisa. Guida afirma para Moretti que tem a prova de que foi ele quem colocou a bomba no carro de Guerra.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também