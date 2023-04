Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 31

AMOR PERFEITO

Orlando vê Marê deixar a prisão com Júlio. Marê afirma a Júlio que não existe relacionamento amoroso entre eles. O prefeito Juscelino e Sarah se hospedam no Grande Hotel. Marê retorna ao Hotel e, na frente de Gilda, garante a Juscelino que foi vítima de uma armadilha. Gilda fica perturbada com a presença de Marê, e pede que Cândida assuma seu lugar como anfitriã do prefeito e sua esposa. Marê ameaça Gilda, que exige que Sílvio a coloque de volta na prisão. Tânia recebe uma carta de Luís. Júlio conta a Frei Severo que Marê está livre. Júlio confronta Verônica sobre sua relação com Anselmo. Orlando beija Marê.

VAI NA FÉ

Lui se angustia à espera de uma resposta de Sol. Sol garante à mãe que não ficará com Lui. Neide difama a filha de Marlene na igreja. Sol revela para Vitinho os termos do contrato que Wilma a fez assinar. Jenifer diz que não quer mais participar do laboratório de revisão criminal, e Ben pede para conversar com ela. Bryan e Gil defendem Duda do bullying no colégio. Uma criança pede a ajuda de Ben e Jenifer para tirar o pai da cadeia. Sol diz a Lui que não quer ficar com ele. Erick implica com Duda e ela acredita que a culpa foi de Meire. Jenifer se empolga para trabalhar no caso do pai de Vitória no laboratório de revisão criminal,e Ben acha graça. Lumiar tenta conversar com Ben. Theo vai até o Refúgio e questiona Lumiar sobre a paternidade de Jenifer.

TRAVESSIA

Cidália explica a Leonor que não é o momento de questionar a paternidade do Moretti, por causa dos processos que Guerra está movendo contra o ex-sócio. Leonor conta a Cotinha que desconfia que Guerra possa ter algum envolvimento com a história do Ivan ser filho de Moretti. Guerra confronta Ari e manda o rapaz se afastar de Chiara. Cidália repreende Guerra. Helô comenta com Yone sobre sua desconfiança de Moretti estar recebendo ajuda de Guida por conta de alguma chantagem que o empresário possa estar sofrendo. Brisa e Ari trocam acusações. Guerra orienta Guida a colocar Ivan mais próximo de Sara. Ivan abraça Sara. Ari procura por Brisa.

