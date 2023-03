Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 23

AMOR PERFEITO

Olímpia é enterrada. Marê se desespera ao saber por Gilda da morte de Olímpia. Gilda afirma que ficará com a guarda do filho de Marê. Júlio parte para um internato em Belo Horizonte. Rosa pede que Frei Severo cuide de seu bebê. Nadir e Alice fogem da prisão com Marê, que dá à luz seu bebê no meio da mata. Orlando tem um sonho agitado com Marê. Marê pede que Nadir entregue seu filho para Neiva. Nadir é atingida, mas consegue colocar o bebê de Marê em uma canoa no rio. Gilda culpa Marê pela possível morte de seu filho. Misteriosamente, um homem resgata a criança e a entrega na igreja, mas os freis concluem que se trata do filho de Rosa. O bebê é batizado como Marcelino. Marê implora para que Milton encontre seu bebê. Gilda pensa em adotar o filho de Marê. Passam-se oito anos. Marcelino questiona Padre Donato sobre sua mãe. Júlio visita Marê e garante que libertará a amiga da prisão.

VAI NA FÉ

Vini comenta sobre a tatuagem de Ben e chama a atenção de Jenifer. Bia sofre um acidente no Bar do Simas e o grupo dispersa. No hospital, Bia não vê Simas dormindo e confessa a ele que ficou com Fred. Theo é agressivo com Clara. Lumiar não conta para Ben que já sabia que Jenifer não é filha biológica de Carlão. Sabrina, mãe de Bia, chega ao hospital e não gosta de ver Simas com a filha. Wilma e Fábio falam mal de Lui, sem perceber que ele e Sol ouvem a conversa. Dora é carinhosa com Guiga. Wilma e Fábio passam a noite juntos. Sol tenta animar Lui. Jenifer volta para casa e se surpreende ao encontrar Eduardo. Sol e Lui se beijam.

TRAVESSIA

Brandão conta a Dina que Chiara está grávida. Ari dá o depoimento sobre o caso da bomba no carro de Guerra e fica sabendo pelo delegado que está em apuros. Dante pede a Ari que retire o que disse ao Juiz sobre a história do sequestro de bebês, para não prejudicar Brisa. Núbia grava a conversa com Rose, quando a manicure afirma que Brisa pretendia prejudicar Ari. Helô orienta Brisa a pegar com Oto a pesquisa feita na época em que ela foi acusada de sequestrar bebês. Cidália avisa a Guerra que ele será avô.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

