Resumo das novelas

MAR DO SERTÃO

Reprise do último capítulo.

VAI NA FÉ

Jenifer pede para Kate se afastar de Theo. Lumiar e Theo discutem por causa de Sol. Kate implora que Jenifer não conte para Bruna sobre o seu namorado. Eduardo avisa Jenifer que guardou um lugar para ela ir com ele como missionária. Lumiar conta para Clara sobre o envolvimento que Theo e Ben tiveram com Sol no passado.

Theo tenta expulsar Kate de seu apart, mas ela faz um escândalo. Tatá discute com Jenifer por causa de Eduardo. Fábio comenta com Sol sobre o fascínio que Ben tem por ela. Marlene encontra a foto de Theo com Jenifer e entrega para Sol. Sol e Bruna descobrem que Theo é o namorado misterioso de Kate, e a dançarina implora que a amiga não revele seu segredo.

TRAVESSIA

Cidália avisa a Ari para ficar distante de Guerra, e deixa claro que o atentado sofrido pelo empresário está sendo investigado pela polícia. Chiara acusa Ari. Chiara pede a Guerra que acelere o documento com o destrato da união estável com Ari. Joel demonstra a Marineide sua preocupação com as conversas de Karine pela internet. Cotinha conversa com Caíque sobre a relação do rapaz com Leonor. Monteiro comunica a Dante que eles foram convidados a dar a primeira palestra de inauguração da biblioteca no casarão. Oto e Bia ficam noivos e convidam Monteiro e Dante para padrinhos. Guerra diz a Brisa que não quer deixar de ver Tonho. Chiara fica surpresa ao ver Brisa em sua casa.

