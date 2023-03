Resumo das novelas

SIGA O SCA NO

SEXTA-FEIRA, 10

GLOBO

MAR DO SERTÃO

Candoca pede que José não use violência para recuperar o dinheiro do hospital. Márcio Castro enfrenta Deodora, que se surpreende. Tertulinho pensa no pedido que Xaviera lhe fez. José ameaça Mirinho para que ele ajude a recuperar o dinheiro para o hospital. Labibe tem um desejo inusitado, e Maruan fica preocupado.

Lorena encontra as cartas de amor anônimas que Firmino escreveu para ela e acredita que eram para outra pessoa. José vai falar com Xaviera e Timbó. Sabá e Nivalda ficam curiosos para descobrir o motivo da visita de José a Timbó. Mirinho pega o laptop de Vespertino. Candoca e Manduca se mudam para o Catende.

VAI NA FÉ

Sol vai embora apressada e Lumiar questiona Theo. Ben fala para Yuri e Bela sobre o laboratório que pretende montar no Icaes. Jenifer estranha o comportamento de Isabel. Theo questiona Ben sobre Sol. Clara conhece Helena e começa a se exercitar com ela. Be

Eduardo convida Jenifer para trabalhar com ele como missionária. Theo sai com Lumiar e a leva para o bar de Orfeu. Sol aconselha Jenifer. Theo leva Lumiar para o bar do Orfeu. Anthony decide ir até o refúgio. Wilma descobre que Érika roubou sua agenda. Theo conta para Ben que saiu com Lumiar. Dora aconselha Fábio sobre Lui.

TRAVESSIA

Ari tenta se explicar para Cidália. Ari manda Talita desocupar a sala para ele entrar. Gil pede a Ari que não o favoreça em nada na empresa. Stenio avisa a Laís que Guerra terá que aceitar a presença de Ari na empresa. Ari deixa Guerra, Cidália e Chiara confusos, ao dizer que foi Guerra quem o orientou a fazer a transferência das ações para ele, no hospital. Creusa recebe Montez, que vai à casa de Helô disfarçado de engenheiro para averiguar um problema elétrico. Cotinha e Guida aconselham Guerra a investigar se o estado do empresário após a sedação no hospital pode ter motivado a revelação de informações sigilosas a Ari. Chiara manda Ari devolver o que pertence a Guerra.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também