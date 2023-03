Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 8

GLOBO

MAR DO SERTÃO

Tertulinho sofre com a partida de Xaviera. Padre Zezo consola Xaviera. Vespertino expulsa Deodora de sua casa. Maruan se preocupa com a presença de Fubá Mimoso no Catende e comenta com José. A pastora Dagmar conversa com o Coronel, que insiste em não contar a verdade para ela. Tertulinho pede conforto a Deodora. Xaviera não consegue denunciar Tertulinho. Firmino pede Lorena em casamento. Deodora dopa Tertulinho. Xaviera avisa à pastora Dagmar que o Coronel pode ter assumido a culpa pela morte de Noé no lugar do filho. Deodora se encontra com Márcio Castro na fazenda e o beija.

VAI NA FÉ

Vitinho avisa a Fábio que Lui está incomodado com sua presença. Sol avisa a família que fará o teste para backing vocal de Lui. Marlene decide ir com Bruna vender as quentinhas. Lumiar descobre que Jenifer foi se encontrar com Ben e avisa a Sol. O desembargador responsável pelo caso de Yuri pergunta a Ben se Jenifer é sua filha e ele fica orgulhoso. Kate discute com Wilma por causa de Sol. Ben e Jenifer conseguem o habeas corpus para Yuri e comemoram. Todos os jurados escolhem Sol para nova backing vocal, e Wilma fica furiosa. Jenifer sai com Ben e Lumiar para almoçar e, ao ver Marlene vendendo quentinhas, vai ao encontro da avó.

TRAVESSIA

Ari mente para Dante, dizendo que convenceu Guerra de desistir da licitação. Cidália revela a Guerra que Ari roubou as ações da empresa, se tornando um dos sócios da construtora. Dante pede que Ari deixe sua casa. Moretti diz a Stenio que não conhece Ari. Núbia fica atordoada ao saber por Dina que Ari roubou Guerra. Oto liga para Brisa para oferecer ajuda. Ari mente para Núbia e diz que foi Guerra quem pediu para ele pegar as ações quando estava hospitalizado. Caíque e Moretti brigam. Cidália avisa a Guerra que não houve falsificação de sua assinatura.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também