Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 28

GLOBO

MAR DO SERTÃO

Firmino avisa a José sobre Fubá Mimoso. Candoca tenta convencer José a não ir atrás de Fubá Mimoso. Firmino se encontra com Fubá Mimoso. Xaviera fala da desconfiança que teve com Noé para Tertulinho. Coronel oferece dinheiro para Noé deixar Canta Pedra.

Sabá se desespera quando Timbó quase descobre uma de suas câmeras. Deodora convence Mirinho a assinar um documento que o incrimina de desvio de dinheiro da prefeitura, e Floro fica incomodado. O coronel revela seu plano contra Noé para Catão. José e Fubá Mimoso ficam frente a frente.

VAI NA FÉ

Ben tenta conversar com Sol. Lumiar dá um falso recado de Sol para Jenifer e mente para o marido sobre o encontro com a mãe de sua aluna. Sol desconfia quando Jenifer conta que Lumiar deu um recado seu para ela. Vitinho pede para uma pessoa fingir ser fã de Wilma e ela se irrita quando a mesma se lembra dela por causa de Lui. Sol procura Lumiar, e as duas combinam de manter Jenifer e Ben afastados. O rosto de Lui volta ao normal. Ben fica preso no Tribunal. Lumiar vai ao bar do Simas. Theo vê Kate dançar e imagina Sol. Simas tenta falar com Ben ao ver Lumiar se embriagar, e acaba pedindo ajuda a Theo. Theo leva Lumiar para o bar de Orfeu e gosta quando ela desabafa com ele. Lui não consegue transar com Érika. Theo tenta beijar Lumiar.

TRAVESSIA

Guida envia a foto de Moretti algemado para Guerra. Cidália deixa claro a Ari que, como assessor financeiro, ele deverá submeter as decisões para aprovação a ela. Oto percebe que Brisa quis protegê-lo na acareação. Oto confessa que se passou por Alfredo Serra e livra Brisa de qualquer complicação. Monteiro e Laís trocam acusações mútuas sobre o estado de Theo.

Sara comenta com Dante que parece que Ivan está fugindo dela. Núbia pergunta a Ari, na frente de Guerra, sobre ações que o filho teria transferido para ela. Stenio diz a Laís que conseguiu a liminar para soltura de Moretti. Ari pede a Gil que venda para ele suas ações, pensando em passá-las a Núbia. Cidália desconfia de Ari. Guerra manda Ari mostrar a ele o papel da transferência das ações para Núbia.

PEQUENA TRAVESSA

George e Fernanda visitam o filho e contam sobre a reconciliação. Alberto fica feliz ao ver os pais juntos novamente. Mercúrio fala com Samurai sobre Celine e depois, ressaltando sua fidelidade à guangue, pede uma nova chance. Alberto conversa com Júlia e pede a ela que espere até que se divorcie de Débora. Samurai visita Celine e pergunta por que ela contou a Mercúrio sobre Caô. Júlia dá conselhos a Baby. Débora consegue um exame falso de gravidez e depois visita Hugo. O filme de Alberto ganha a concorrência na Escola. Heloísa conta para Hugo que Débora está grávida. Ele fica furioso e Pilar tenta abrir os olhos do irmão dizendo que ele está sendo usado por Débora.

Pato diz a Baby que está frequentando o Centro de Apoio e que foi por ela que decidiu mudar de vida. Caô liga para Celine e avisa do roubo. Mercúrio discute com Caô e o acusa de traição. Alberto, feliz com a vitória de seu filme, decide pedir o divórcio a Débora. Mas ao chegar lá é surpreendido com a notícia de que ela espera um filho seu. Alberto fica perplexo com a notícia e volta para casa arrasado. Helena e Cícero aconselham Fernanda a voltar para George. Celine começa a arrumar a mala. Samurai coloca Mercúrio na jogada e o encarrega de receber o carregamento. Hugo, inconformado com a indiferença de Débora, vai até a casa dela e ameaça contar a Alberto que sua gravidez é uma farsa. Celine chega ao local onde o dinheiro está escondido, mas é surpreendida por Zelão.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também