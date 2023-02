Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 22

MAR DO SERTÃO

Deodora se faz de vítima para o Coronel, que a acolhe. Dagmar vê o dois juntos e vai embora. Fubá Mimoso vai atrás de José no escritório, e Firmino e Tomás se preocupam. Nivalda orienta Cira a espionar Noé. Deodora humilha o Coronel. Lorena vê Dagmar chorando e tenta consolar a mãe. Timbó conta seu plano para Xaviera, Anita e Shop Cênti. Noé procura o Coronel e os dois se enfrentam. Tertulinho, com raiva, rasga uma foto dele com José e torce pela morte do irmão. Mirinho leva Fubá Mimoso para falar com Timbó. Anita e Xaviera se preocupam com o plano de Timbó.

VAI NA FÉ

Kate tem uma ideia para ajudar Theo. Jenifer descobre que Sol fez uma tatuagem igual à do namorado que tinha na época. Theo consegue sair do restaurante sem ser visto por Ben ou Lumiar, e Kate exige que ele a leve para casa. Hugo avisa Orfeu da presença de Theo no bairro e ele manda o rapaz dar um recado para o vilão. Jenifer ouve uma conversa entre Sol e Marlene sobre seu pai biológico. Lumiar tenta convencer Ben a entrar com a ação contra a seguradora sem a família de Sol, mas ele não aceita e a deixa irritada. Jenifer, Yuri e Bela ganham o debate na faculdade. Guiga ataca Fred nas redes sociais. Ben liga para casa de Sol, mas Marlene acha que é golpe e desliga. Jenifer mostra uma foto para Lumiar e pede que ela a ajude a descobrir seu pai biológico.

TRAVESSIA

Ari entrega o documento de união estável assinado para Guerra. Depois que Moretti coloca o dinheiro no depósito e pega o envelope com o inquérito, Helô e Yone tentam interceptar Pilar, que acaba levando um tiro de raspão. Yone consegue pegar o inquérito, que Moretti deixa cair no chão. Moretti conta a Stenio que esteve em um tiroteio. Stenio aconselha Moretti a encontrar com Guida. Pilar tenta disfarçar para Helô e Creusa o ferimento à bala que tem na perna. Oto diz a Bia que não é pai de Tonho. Moretti se surpreende ao encontrar Guida com Ivan, e ser chamado de papai pelo rapaz.

PEQUENA TRAVESSA

Mercúrio procura Samurai e pergunta o que tem contra ele. Débora segue Alberto e descobre onde ele está morando. Ela tenta uma reconciliação, mas Alberto continua irredutível. Samurai procura Júlia e ameaça fazer mal à sua família caso ela o denuncie. Júlia pergunta a Mercúrio onde ele conseguiu a joia que Baby estava usando. Ele desconversa e ela o acusa de ter roubado a casa de Edna. Mercúrio fica furioso e faz ameaças. Celine liga para George e o aconselha a se despedir de Fernanda, pois ela vai fazer uma longa viagem sem volta. Preocupado, George previne Fernanda sobre o perigo que ela está correndo. George insiste com Fernanda para que tome muito cuidado com Celine, pois ela é capaz de qualquer coisa para atingi-lo.

O delegado avisa Júlia e Alberto que Paty foi encontrada. Os dois vão buscar a menina. Fernanda desabafa com Heloisa e a megera não perde a chance de colocá-la contra George. Vicente, preocupado, comenta com os amigos que Baby anda muito deprimida. Júlia comenta com Caio e Mariana que desconfia que Mercúrio e sua gangue assaltaram a casa de Edna. Caio a aconselha a denunciá-lo, mas ela diz que não. Baby diz a Amália e Maria que não tem mais vontade de viver. Alberto procura o advogado para tratar do divórcio. Pato diz a Júlia que Mercúrio a está enganando, pois não houve nada entre eles na noite em que a atacou. Pato previne Júlia e diz que ela precisa tomar muito cuidado com Mercúrio. O delegado diz a George que já tem uma pista sobre o paradeiro de Celine. Helena comenta com George que contou a Fernanda sobre seu envolvimento com Heloisa.

