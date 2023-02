Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 13

GLOBO

MAR DO SERTÃO

Pajeú contraria Deodora e afirma que irá ao casamento de Candoca. Tereza exige que Xaviera fique com ela e a família no mesmo hotel. Pajeú decide abandonar Deodora. Latifa e Nivalda se surpreendem ao ver Timbó e a família no mesmo hotel em que elas se hospedaram. Deodora decide fazer uma grande obra passando pelas terras do Catende.

Lorena se recusa a ir com Firmino ao casamento de Candoca. Timbó se surpreende com o novo visual de Tereza. Lorena impede Dagmar de ir embora. Chega o dia do casamento de Candoca e José. Lorena e Labibe ajudam Candoca a se arrumar. Maruan e Timbó tentam tranquilizar José. Xaviera chega com Tertulinho.

VAI NA FÉ

No acidente de trânsito, Ben é arremessado para fora da estrada. Orfeu avisa a Theo que Romano se envolveu em um acidente na estrada. Ben caminha até Carlão, que pede ajuda. Sol recebe um telefonema e vai com Bruna até o hospital. Lumiar estranha a aflição de Theo por causa de Ben. Carlão é levado para uma cirurgia. Jenifer doa sangue para Carlão.

Ben tem um pesadelo com o acidente. Yuri tenta disfarçar a irritação quando Tatá conta que está namorando Jenifer. Theo fica apreensivo quando ouve Lumiar dizer que investigará o acidente na estrada. Carlão volta da cirurgia e tem uma parada cardíaca. Jenifer descobre que não é filha biológica de Carlão.

TRAVESSIA

Gil fica impactado ao ver que Ari transferiu ações da construtora para si. A cigana diz a Brisa que em até dois dias ela encontrará o parente biológico. Talita comenta com Cidália que não gostou de ver Ari sentado na cadeira de Guerra. Dina reclama de Guida para Núbia. Moretti vê Oto com Bia e deduz que o ex-funcionário está mancomunado com ela e Sara. Ari avisa a Guerra, diante de Brisa, que não entregará Tonho. Brisa reage, revelando a Ari que Tonho não é filho dele.

PEQUENA TRAVESSA

Júlio acompanha George até o presídio e ele entrega os uniformes a Tonho. Edna diz a Heloísa que prefere a companhia de Júlia e a proíbe de falar mal dela. Caio vai até a alfaiataria e Mariana diz que Júlia foi fazer um trabalho fora e não voltou. Débora discute com Carmem. George chega com “Júlio” para visitar Alberto. Júlio para na porta do quarto, respira fundo e entra. Alberto conversa com Júlio e diz que ama Júlia. Durante o jantar, Débora ofende Júlia e “Júlio” resolve ir embora. George o acompanha. Celine e Samurai discutem e ele a proíbe de sair de casa. George aproveita que Fernanda está hospedada em sua casa para tentar reconquistá-la.

Rafael visita Alberto e ao ficar frente a frente com Débora acha que a conhece de algum lugar, mas não consegue se lembrar de onde. Mercúrio espera Júlia na frente da casa de Edna. O delegado aparece e pergunta por Celine. Mercúrio aconselha Celine a sair da cidade. Débora conversa com Hugo sobre seu encontro com Rafael e diz que está muito preocupada, pois não sabe se ele a reconheceu. O delegado insiste com Júlia, mas ela se recusa a denunciar seus sequestradores. Heloisa tenta convencer Fernanda a não voltar com George. Mercúrio conta para Samurai que o delegado está atrás de Celine. O estado de saúde de Edna se agrava. Mais tarde ela morre segurando a mão de Gabriel que apenas ela consegue ver.

