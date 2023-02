Resumo das novelas

SÁBADO, 4

GLOBO

MAR DO SERTÃO

Padre Zezo distribui água para toda a cidade. Xaviera entrega seu diamante para salvar o açude. Kadija conta para Maruan o que está fazendo para convencer Omar a aceitar seu casamento. Xaviera aceita as desculpas de Tertulinho. Tomás avisa a Timbó que os recursos para pagar os caminhões-pipa foram suspensos e todos se preocupam.

Omar passa mal, e Maruan e Kadija se desesperam. Candoca é chamada para ajudar Omar e se preocupa com a gravidade do caso. Deodora obriga Vespertino a servir ela e Pajeú, que fica desconfortável. Omar é levado para um hospital na capital. Candoca avisa que o sheik precisará de uma transfusão, e Labibe se oferece para doar sangue. Tomás é demitido do banco. Candoca avisa a Maruan que Omar foi envenenado.

VAI NA FÉ

Sol não aceita a oferta de Lui. Anthony tenta convencer Érika a aceitar a proposta de Wilma. Lumiar troca confidências com Dezirê. Sol garante a Marlene que não está arrependida de ter desistido da turnê. Jenifer é eleita a monitora da turma e Lumiar decide pagar pelo trabalho. Carlão dorme ao volante e acorda assustado com as buzinas dos carros. Lui faz um vídeo para o site de Anthony, a mando de Érika.

Theo descobre que Sol saiu da banda de Lui e tenta saber com Wilma onde encontrar a moça. Érika obriga Lui a pedir desculpas para todas as mulheres que prejudicou. Wilma se desespera com o atraso do filho. Vitinho tenta acalmar o produtor da turnê na Bahia. Kate vai à empresa de Theo, que sorri malicioso. Sol vê o vídeo do show de Lui e se espanta ao ouvir Érika dizer que ela voltou para a banda.

TRAVESSIA

Juliana avisa a Brisa que entrará com o pedido de reavaliação. Silene descobre que o Jorge Luís e Guerra são a mesma pessoa. Guida diz a Leonor que precisa localizar o irmão de Moretti. Laís diz a Stenio que o perito concluiu que colocaram uma bomba-relógio no carro do Guerra. Talita se nega a dar a chave da sala de Guerra a Ari. Silene aparece no hospital querendo saber notícias de Guerra, e Guida promete ajudá-la. Ari recebe uma ligação do hospital, informando que Cidália saiu da sedação, e não conta para ninguém. Pilar e Montez pensam em colocar um sonífero na bebida de Creusa no dia do plantão de Helô. Ari chega para falar com Cidália.

PEQUENA TRAVESSA

A novela não é exibida aos sábados.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também