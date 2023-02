Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 1

MAR DO SERTÃO

Xaviera percebe o incômodo de Tertulinho. Pajeú desiste de ficar na casa de Vespertino, e Deodora pensa em como tirar proveito da situação. Timbó exige que Floro e Vespertino chamem Eudoro para fotografar a posse do burrico Shop Cênti. Xaviera impõe que Tertulinho seja gentil com José. Zahym descobre com Omar que Maruan foi deserdado. Manduca se diverte com Xaviera.

Tertulinho manda Márcio Castro marcar a Regata Náutica para o mesmo dia do casamento de Candoca e José. Sabá pensa em sabotar a Regata Náutica. Padre Zezo e a Pastora Dagmar pedem para Candoca adiantar seu casamento por causa do evento na fazenda Palmeiral. José pergunta ao Coronel quem encomendou sua morte com Fubá Mimoso/Dom Tião. Candoca confronta Tertulinho.

VAI NA FÉ

Sol convence Carlão a deixá-la participar da turnê, e Lui fica enciumado com o beijo do casal. Guiga faz um vídeo para se despedir do Refúgio. Sol ouve o desabafo que Duda faz para Carlão e se entristece. Yuri beija Jenifer sem seu consentimento e a deixa enfurecida. Theo recebe uma intimação para comparecer à delegacia.

Vitinho sugere que Lui use a turnê para se aproximar de Sol. Duda consegue se controlar para não arrumar confusão na escola. Uma nova cliente é indicada para o escritório de Lumiar, mas não aceita que Ben a represente. Lui, Sol e Ivy fazem um vídeo para a divulgação da turnê. Duda se desentende com um colega e foge da escola. Sol volta para casa e descobre que a filha está desaparecida. Duda é perseguida por um carro na rua.

TRAVESSIA

Guerra instrui Guida para responder às possíveis perguntas de Chiara sobre Débora. Tomada pelo desespero, Brisa oferece a Guerra para fazer o depoimento que o empresário havia proposto para Oto. Bia apresenta Nando e Ivan para Sara e Dante, considerando que um deles possa ser o filho de Débora. Brisa segue a orientação de Cidália e diz a Helô que ninguém ofereceu vantagem para ela dar seu depoimento. Gil vai ao encontro de uma moça que conheceu no aplicativo e acaba caindo um uma cilada. Oto procura Brisa depois que fica sabendo que a ex-namorada deu o depoimento.

PEQUENA TRAVESSA

George confessa para “Júlio” que apesar de amar Fernanda se sente muito atraído por Celine. Fernanda volta para casa arrasada e Alberto tenta consolá-la. George dá ordens expressas proibindo a entrada de Celine no escritório. Alberto procura o pai e pede explicações sobre o que aconteceu entre ele e sua mãe. Alberto chega tarde em casa. Débora desconfia que ele estava com Júlia e os dois discutem. George vai até o apartamento de Fernanda, mas ela não o recebe. Celine e Samurai conversam sobre negócios e ela propõe a compra de um escritório de advocacia. Samurai comunica a Mercúrio que vai ser sócio de Celine.

