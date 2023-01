Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 23

MAR DO SERTÃO

Lorena e Labibe expulsam José de casa, para que o noivo não veja Candoca antes do casamento. Candoca explica para Timbó que o diamante sairá de seu corpo naturalmente. Floro e Vespertino oferecem um acordo a Mirinho para administrar o petróleo de Timbó.

Nivalda e Sabá pensam em como tirar proveito de Mirinho. Lorena e Labibe decidem confrontar Eudoro Cidão. Casimiro mostra a Vespertino uma foto de Deodora na casa de Pajeú. Tereza esquece o vestido de noiva de Candoca na casa de Tertulinho. Em um ímpeto de ciúmes, Tertulinho destrói o vestido de Candoca.

VAI NA FÉ

Lui salva Sol e Jenifer, e Theo fica furioso. Clara repreende Theo, que se irrita ao saber que Ben falou sobre o show para a esposa. Jenifer tenta intimidar Lui. Clara ouve a conversa entre Rafael e Fred e fica arrasada. Sol e Jenifer chegam em casa com Lui, e Carlão o intimida. Sol lembra de Ben. Theo tira satisfações com Ben. Érika pede para Ivy tirar fotos constrangedoras de Sol e Lui. Ben se lamenta com Lumiar de sua discussão com Theo. Sol exige que Wilma altere seu contrato. Lumiar procura Theo e se incomoda com as investidas do amigo de Ben. Sol se acidenta na piscina, e Lui a salva. Ivy registra o momento do acidente com fotos, e Jairo percebe. Érika se anima com as fotos de Ivy.

TRAVESSIA

Guerra e Guida brindam seu reencontro e passam a noite juntos. Brisa e Oto resolvem apressar o casamento. Ari fica tocado ao saber por Núbia que Brisa vai se casar. Cidália reage quando Guerra afirma para Stenio que aceita a proposta de Moretti. Moretti fica surpreso por Guerra aceitar sua proposta. Brisa convida Dante para ser seu padrinho de casamento, e Ari fica sabendo. Moretti descobre que Guida saiu com Guerra.

PEQUENA TRAVESSA

Alberto pergunta a Júlia se foi Caio que a atacou. Júlia nega. George pede para Lúcia mandar flores com cartão para Fernanda. Mercúrio entra provocando Caio e o culpa pelo que aconteceu com Júlia. Guerra diz que vai prender Rafael para chegar até Mercúrio. Guerra dá voz de prisão para Rafael, todos ficam espantados. Guerra e os policiais levam Rafael para a delegacia. Amália fala para Caio e Baby que levaram Rafael preso. Fernanda fica emocionada ao receber flores de George. George diz para Helena que vai reconquistar Fernanda. Guerra interroga Rafael e depois o manda para uma cela. Mercúrio entra e pede para Celine ajudar soltar Rafael, ela nega. Fernanda comenta com Geraldo que fica tocada com a atitude e o carinho de George. Gabriel chega na frente para ver se Mercúrio não está por perto e Tonho entra escondido em sua casa, enquanto Gabriel vigia o local. Rafael chora desesperado com a sua situação. Alberto chega bêbado em casa e discute com a esposa. Débora faz cobranças e Alberto a acusa de ter mentido sobre a real situação financeira de Heloísa.

