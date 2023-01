Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 12

GLOBO

MAR DO SERTÃO

Tertulinho chora, e Xaviera o consola. Pajeú procura Deodora na fazenda Palmeiral. Jessilaine volta para casa e se junta a Nivalda e Sabá no golpe contra os Timbó. Dom Tião/Fubá Mimoso pede abrigo a Padre Zezo. Deodora se despede de Pajeú e vai falar com o Coronel. Tertulinho pede para Xaviera passar a noite com ele. Deodora manipula o Coronel e deixa a fazenda. Dom Tião/Fubá Mimoso procura Timbó, que fica assustado. Savinho e Laura começam a se entender. Um assessor de Sheik Omar procura Labibe. Tertulinho surpreende Xaviera e a coloca para dormir em sua cama enquanto vai dormir no chão. José sugere a Candoca que eles convidem Dom Tião/Fubá Mimoso para o casamento deles. Pajeú pede Deodora em casamento.

CARA E CORAGEM

Não divulgado pela TV Globo.

TRAVESSIA

Moretti ameaça Guida. Cidália mente para Bia dizendo que viu nos arquivos do hospital que a criança de Débora precisou ser transferida para uma maternidade quando nasceu. Dante diz a Sara que pressente que Cidália saiba onde está a criança de Débora. Pilar finge ser amiga de Creusa para espiar a movimentação da casa de Helô. Brisa promete esperar por Oto, caso ela seja preso. Moretti prende Guida no quarto para ela não procurar Guerra. Policiais aparecem na casa de Moretti ao ouvir os gritos de Guida.

PEQUENA TRAVESSA

Débora volta a procurar Julia. Furioso com o comportamento de Débora, Alberto a deixa sozinha no meio da rua e volta para o hotel. Geraldo procura Celine e pede informações sobre Mercúrio. Ela se recusa a dar qualquer informação sobre ele. Débora volta a procurar Julia. As duas discutem. George é comunicado pelo advogado de Fernanda sobre o processo de divórcio. Helena aconselha o filho a tentar salvar seu casamento. Julia e Caio voltam para casa. Vicente descobre que Baby espera um filho de Caio. Mariana vai até a rodoviária e se decepciona ao saber que Julia e Caio estão namorando.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também