Resumo das novelas

MAR DO SERTÃO

José e Tertulinho conversam sem brigar. Nivalda entrega a Timbó e Tereza uma suposta conta de hospital para eles pagarem. Rosinha se preocupa com a ingenuidade dos pais. Nivalda e Sabá comemoram o golpe na família Timbó. Maruan se preocupa com José. Vanclei devolve a pulseira que Latifa esqueceu no quarto de Xaviera. José se encontra com Candoca.

O coronel questiona Tertulinho sobre o atentado que José sofreu. Zahym insiste que Vanclei jante com eles, e Latifa fica nervosa com as investidas do rapaz. Vespertino faz uma festa para Floro Borromeu. O coronel estranha ao ver Deodo

CARA E CORAGEM

Pat se recusa a jantar com Danilo, e os dois discutem na frente de Rômulo. Marcela desconfia do envolvimento do vilão na morte de Roberto Gusmão, e decide conversar novamente com Berimbau. Ítalo descobre que Jonathan foi sequestrado. Moa exige que Pat se afaste de Rômulo. Berimbau se recusa a dar qualquer informação sobre a morte de Roberto Gusmão para Marcela e Paulo. Ítalo conta a Clarice sobre o sequestro de Jonathan, e ela decide negociar com Danilo.

Andréa arma para que Duarte vá a sua casa. Dagmar pensa em como contar para Regina sobre a possibilidade de ela ter uma irmã. Kaká conta para Moa que Regina esteve na Coragem.com. Leonardo e Jéssica se beijam. Martha não aceita entregar as ações da SG para Danilo e sugere denunciar o sequestro à polícia. Danilo fala com Jonathan e se incomoda ao vê-lo machucado. Regina treina tiro com a arma que ganhou de Alexei.

TRAVESSIA

Sara custa a acreditar que Débora está morta. Dante e Sara estão firmes no propósito de encontrar a criança de Débora. Guerra estranha o pedido de Ari para que Tonho não saísse de casa. Helô não percebe que está sendo vigiada, enquanto conversa com Yone em um bar. Monteiro tenta tranquilizar Laís com relação a sua preocupação com o comportamento de Theo.

Ari pergunta a Oto se ele tem algum envolvimento com o hackeamento do processo dos casarões. Oto sente mágoa de Brisa. Marineide fica surpresa com a separação de Brisa e Oto. Cidália se espanta ao saber pela atendente do hospital que a estagiária da assessora de Guerra já encontrou o que ela procurava.

PEQUENA TRAVESSA

Lúcia tenta convencer Alberto de que Júlia é uma boa pessoa. Júlia sofre muito com o fim do namoro. Edna e Helena conversam sobre Heloísa. Alberto conta para George que terminou o namoro com Júlia. George consola Alberto. Flávio entrega uma maleta cheia de dinheiro a Celine. Geraldo vai a danceteria para falar com Samurai.

