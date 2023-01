Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 4

MAR DO SERTÃO

Candoca prepara um piquenique para José e Timbó. O coronel aparece na igreja, e Padre Zezo o acolhe. Deodora manipula Pajeú para que ele atente contra a vida de José. Tertulinho contradiz Candoca e não leva o filho para escola. Zahym vai atrás de Labibe na pousada. Vanclei flagra Latifa no quarto de Xaviera com roupas íntimas.

Candoca descobre que Tertulinho pegou Manduca e se preocupa com José. O coronel termina de se confessar. Tertulinho anda com Manduca pela estrada e não percebe a aflição do filho. Candoca e José procuram o filho na fazenda Palmeiral e na casa de Tertulinho. Padre Zezo sofre com a história do coronel e reza por ele.

CARA E CORAGEM

Pat se enfurece com a insinuação de Rômulo e decide ir embora. Jarbas conversa com Ítalo sobre o comparecimento de Danilo à delegacia. Leonardo confessa a Clarice que ainda ama Regina. Dagmar se assusta com o comentário que a filha faz sobre Clarice. Moa se emociona ao abraçar Sossô. Moa comenta com Pat sobre sua desconfiança com Rômulo. A equipe de Ítalo flagra uma conversa de Rômulo com Alexei.

Martha e Clarice convocam uma reunião com os acionistas da SG, mas não conseguem destituir Danilo da presidência. Danilo sai da cadeia. Renan é seguido por mulheres do grupo de Andréa. Lucas tenta falar com Lou sobre Renan. Moa vai à delegacia tentar notícias sobre o depoimento de Berimbau. Rico chega à Companhia de Dança, mas não vê Renan. Ítalo entrega um aparelho de segurança para Pat. Jonathan é sequestrado pelos capangas de Rômulo.

TRAVESSIA

Dante desconfia da desculpa dada por Cidália, que justifica sua ida ao hospital para pegar informações sobre uma cirurgia que fez no passado. Dante e Sara concluem que Cidália sabia do acidente de Débora, mas não entendem o interesse da assessora de Guerra nas fichas do arquivo do hospital. Brisa sente que é alvo de Moretti ao saber que o empresário mandou investigar sua vida.

Moretti diz a Stenio que está nas mãos de Oto e Brisa. Nunes propõe sociedade a Olímpia ao saber que ela ganhou na loteria. Dante sugere que Ari procure Moretti para saber da participação do empresário na construtora. Stenio avisa a Helô que mataram Hernandez e que agora a delegada é alvo dos bandidos, por ter confiscado a troca dos e-mails entre o advogado e seu cliente. Brisa avisa a Ari que Moretti está ameaçando Tonho.

PEQUENA TRAVESSA

Mercúrio mente para Alberto dizendo que foi o primeiro homem na vida de Júlia. Celine combina com Flávio o roubo de carga. Rosa tenta convencer Júlia a falar a verdade sobre Júlio para Marcelo. Mariana toma conta de Caio enquanto ele dorme. George visita Celine e os dois acabam se beijando. Débora janta com Hugo.

