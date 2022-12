Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 29

GLOBO

MAR DO SERTÃO

Candoca enfrenta Deodora, e Nivalda ouve toda a conversa. O coronel permite que suas terras sejam prospectadas pelos engenheiros. Sabá afirma a Nivalda que irá tirar vantagem de Timbó. Xaviera finge um romance com Firmino para José não descobrir sobre a certidão de Rivaldo. José se preocupa com a ingenuidade de Timbó.

Xaviera e Firmino contam para Candoca onde encontraram a certidão de Rivaldo e pedem ajuda para contar a verdade para José. O coronel se orgulha do filho ao saber que ele é o representante da JM/Chaddad. José flagra a conversa entre Candoca, Xaviera e Firmino.

CARA E CORAGEM

Ísis e Jéssica contam sobre seus relacionamentos com Renan. Regina e Danilo desmentem Anita e Leonardo e culpam os dois por seus crimes. Marcela fala para Paulo que indiciará Danilo, Regina e Leonardo pelo atentado contra Clarice, e Jarbas ouve. Danilo expulsa Regina de sua casa. Ítalo avisa a Leonardo que ele será indiciado.

Regina é demitida e se enfurece quando vê Clarice chegar à SG. Kaká pede permissão para Armandinho, a fim de investir em Cleide. Olívia ameaça denunciar Renan se ele não se afastar de Lou. Moa ouve Pat dizer que deixará de ser dublê, sem saber que é uma combinação com Ítalo. Regina volta para a casa de Dagmar. Gustavo encerra a parceria de negócios com Danilo. Sai o resultado do DNA que Alfredo fez com Sossô. Pat e Moa se beijam.

TRAVESSIA

Núbia marca com Rose para que a manicure passe a ir até sua casa. Rudá avisa a Guida que Moretti doará os pertences da mãe. Guida vandaliza a casa de Moretti. Dante avisa a Ari para não subestimar sua inteligência, se referindo à escolha que o ex-aluno fez ao ficar do lado de Guerra no projeto dos casarões.

Helô diz a Creusa que Brisa pode perder a guarda de Tonho por causa do inquérito da afilhada. Stenio diz a Helô que não está com o inquérito de Brisa e avisa à delegada que Oto mentiu ao Juiz, dizendo que não estava no carro no momento da prisão. Moretti aparece na casa de Cotinha.

PEQUENA TRAVESSA

Alberto fica sabendo que Débora está debilitada e promete se casar com ela. Heloísa dá bronca em Débora por fingir estar doente. George conta para Júlia que Débora tentou o suicídio. Glória conta para Júlia que Alberto e Débora viajaram juntos. Débora diz para Hugo que Alberto lhe pediu em casamento. Alberto fica angustiado por ter de se casar com Débora. Júlio chora ao saber do casamento de Alberto. Júlia fica deprimida ao ver no jornal a notícia do casamento de Alberto.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

