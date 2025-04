Prefeitura divulga programação da Festa do Clima que acontece neste final de semana

Festa do Clima -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realiza no próximo fim de semana, dias 26 e 27 de abril, a 56ª edição da tradicional Festa do Clima, que volta a acontecer na Praça do Mercado Municipal (Praça Maria Aparecida Resitano).



A Festa começa no sábado (26/04), a partir das 19h, com a apresentação da Banda Próxima Parada e muito pagode com o Grupo Presença. No domingo (27/04), a diversão começa mais cedo, a partir das 17h, quando o público poderá acompanhar a apresentação do Grupo Musical Big Band Guri, com seu repertório de Forró, na sequência apresentação do artista Gustavo Vallin e para encerrar a Festa a cantora sertaneja Nayara Amaral, apresentará muita música raiz e universitária.



Na Praça do Mercado Municipal o público também vai encontrar muitas opções gastronômicas, com 21 espaços destinados a barracas de 3m x 3m, além de 5 food trucks que estarão no local durante o evento.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo, destacou a importância da festa. “A Festa do Clima é uma das celebrações mais tradicionais da nossa cidade e retomar esse evento na Praça do Mercado é valorizar a história e o coração cultural de São Carlos. Pensamos em uma programação que reúne música de qualidade e uma experiência completa para as famílias, com gastronomia e entretenimento para todas as idades,” afirmou o secretário.

Leia Também