Parque Ecológico vai realizar passeio noturno de especial de Carnaval

Lobo Guará durante passeio noturno no parque ecológico - Crédito: Divulgação

O Parque Ecológico “Dr. Antônio Teixeira Vianna” realiza no próximo dia 28 de fevereiro, o Passeio Noturno Especial de Carnaval com o objetivo de proporcionar aos participantes a oportunidade de conhecer o comportamento dos animais de hábitos noturnos e curiosidades sobre o meio ambiente. Durante o percurso, com um pouco de sorte, será possível ver onças, raposas, corujas e outros animais difíceis de serem visualizados durante o dia. Além de ser uma incrível experiência sensorial.



A concentração será das 19h30 às 20h na entrada do Parque. As inscrições custam R$ 50,00 (inteira), R$ 25,00 (meia). Pagam meia-entrada estudantes, idosos e pessoas com deficiência e seus acompanhantes. Os menores de 18 anos devem estar acompanhados de um adulto também inscrito. Não é recomendada a participação de crianças com menos de 5 anos, já que o trajeto é longo, entre 2h a 2h30, e a temperatura no Parque Ecológico cai bastante durante a noite. O encerramento está previsto para às 23h no Centro de Educação Ambiental.

Será permitido o uso de lanternas e câmeras fotográficas. Os participantes devem usar sapatos fechados e confortáveis (evitar sapatos com saltos que possam gerar barulhos que venham incomodar e atrapalhar a observação dos animais), calça jeans ou similar. O evento está sujeito ao cancelamento se houver alterações meteorológicas que impossibilite a realização do mesmo, sendo neste caso ressarcido o investimento.



As atividades do Parque Ecológico de São Carlos, são realizadas com o apoio e parceria da Sociedade de Amigos do Parque Ecológico - SAPESC, ONG sem fins lucrativos, que tem como objetivo auxiliar o Parque Ecológico, sendo assim, os recursos arrecadados durante as realizações dos eventos, são gerenciados pela SAPESC e são redirecionados em benfeitorias e aquisições para o próprio Parque Ecológico.



As inscrições serão feitas única e exclusivamente através da plataforma Sympla no link https://www.sympla.com.br/evento/passeio-noturno--especial-de-aniversario-copia/2835809.

