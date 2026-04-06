31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba confirma show de Frei Gilson

Crédito: Foto: Bruno Marques

A 31ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba já tem uma grande atração confirmada para a abertura: o religioso e cantor Frei Gilson sobe ao palco no dia 11 de agosto, dando início à programação do evento, que segue até o dia 22 do mesmo mês. O show será realizado no espaço da Unileste.

Considerado um fenômeno nas redes sociais, Frei Gilson tem conquistado milhões de brasileiros, especialmente o público jovem, com transmissões diárias realizadas às 4h da manhã. Atualmente, soma mais de 12,6 milhões de seguidores no Instagram e cerca de 9,5 milhões no YouTube, onde mantém um dos canais católicos mais assistidos do país. Durante a primeira transmissão da Quaresma deste ano, em 5 de março, ultrapassou a marca de um milhão de espectadores simultâneos.

Natural de São Paulo, Gilson da Silva Pupo Azevedo, conhecido como Frei Gilson, tem 38 anos e ingressou na vida religiosa aos 18. Ele integra a Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo e foi ordenado sacerdote em 2013. Ao longo de quase uma década, atuou na Paróquia Nossa Senhora do Carmo. Também ganhou destaque à frente do ministério Som do Monte, que utiliza a música como forma de evangelização. Entre seus trabalhos mais conhecidos está a canção Eu te levantarei.

Conhecida como uma das festas mais tradicionais do interior paulista, a Festa do Peão de Piracicaba reúne anualmente milhares de pessoas de Piracicaba e de toda a região. Além dos shows, o evento conta com competições esportivas como montarias em touros e cavalos, prova dos três tambores e Team Penning, válidas pela Copa Rozeta.

A estrutura do evento será montada em uma área de 70 mil metros quadrados, com praça de alimentação, Palco Camarote, Palco Universitário e estacionamento. O público poderá escolher entre diferentes setores, como arquibancada, Camarote Corporativo, Pista, Arena VIP e Front Stage.

Por assessoria de comunicação

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